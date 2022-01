Corona-Politik in Alpen : Die Partei fühlt sich als „extreme Mitte“ von JU ausgegrenzt

Alpen Auch Die Partei hat in Alpen nicht an der Kundgebung der JU gegen die demonstrativen Kritiker der Impfpolitik teilgenommen. Ihre Begründung kommt satirisch daher und lässt Deutungsspielraum.

Der demonstrative Montag in Alpen bleibt politisch weiter ein Thema. Am Mittwoch hat sich auch Die Partei zu Wort gemeldet, um auf satirische Art zu begründen, weshalb sie – wie SPD und FDP – der Kundgebung am Rathaus ferngeblieben war. Dort hatte die Junge Union (JU) eingeladen, um ein deutliches Zeichen zu setzen gegen die „Spaziergänger“, die montags in Alpen gegen die Corona-Politik anlaufen. Die Partei habe sich „nach intensiver interner Diskussion“ dazu entschieden, nicht auf den Rathausplatz zu kommen, so Sprecher Matthias Schuscik, „weil uns der arg forsche Duktus der Einladung nicht gefallen hat“.