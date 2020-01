Kostenpflichtiger Inhalt: Gewaltbereiter Rechtsextremismus : Wie gefährlich war „Combat 18“?

Polizisten bei einer gegen „Combat 18“ gerichteten Razzia im thüringischen Vieselbach. Foto: dpa/Jens-Ulrich Koch

Berlin Sowohl im Zusammenhang mit den NSU-Morden als auch mit dem Mord an Walter Lübcke tauchte der Name der militaristisch klingenden Gruppe „Combat 18“ wiederholt auf. Nun hat der Staat sie verboten. Was steckt dahinter?