Kabinett verabschiedet Digitalpakt Schule

Berlin An diesem Mittwoch will die Bundesregierung den Milliardenfonds beschließen.

(jd) Deutschland hinkt bei der Versorgung mit schnellem Internet seit Jahren hinter anderen Industrienationen her, vielen Schulen fehlt es an digitaler Ausstattung. Um beides in den Griff zu bekommen, will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch das von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erarbeitete Gesetz für einen Digitalfonds verabschieden. In einem ersten Schritt fließen 2,4 Milliarden Euro aus Steuermitteln in den Topf.