Bauern schätzen Dürre-Schäden auf „Mehrfaches“ von einer Milliarde

Berlin Der Deutsche Bauernverbandes schätzt die Schäden durch die Dürre infolge der Hitzewelle auf weit über eine Milliarde Euro.

„Wir befinden uns mitten in der Ernte und können schon jetzt sagen, dass die Trockenschäden ein Mehrfaches der genannten eine Milliarde Euro betragen werden“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der „Passauer Neuen Presse“ (Dienstag). „Wir rechnen allein beim Getreide mit einem Minus von rund 1,4 Milliarden, dazu kommen Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln und Grünfutter.“

In Berlin kommen an diesem Dienstag Experten des Bundesagrarministeriums und der Länder zusammen, um eine „erste Bestandsaufnahme“ der Schäden vorzunehmen. Der Bund will erst über mögliche eigene Hilfen entscheiden, wenn Ende August die Abschlussbilanz der Ernte vorliegt.