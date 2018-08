Verfassungsschutz dementiert Ratschläge an AfD

Köln Nach anfänglicher Zurückhaltung dementiert der Verfassungsschutz nun, dass Präsident Hans-Georg Maaßen der AfD geholfen hat. Es habe keine Ratschläge gegeben, wie die Partei einer Beobachtung entgehen könnte.

Der Verfassungsschutz geht in der möglichen Affäre um Tipps an die AfD in die Offensive. „Wir weisen den Vorwurf zurück, Präsident Hans-Georg Maaßen habe mit Vertretern der AfD Gespräche darüber geführt, wie die Partei einer Beobachtung entgehen könne“, sagte ein Sprecher der Behörde unserer Redaktion am Dienstag. Noch am Montag hatte sich der Geheimdienst auf Vertraulichkeit berufen und sich nicht zu dem Verdacht geäußert.