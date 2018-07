Weiter Streit um Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten

Berlin Pro Monat dürfen künftig 1000 enge Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten nach Deutschland kommen. Die Regelungen sind umstritten, FDP-Chef Lindner kritisierte sie als unvernünftig - und stieß selbst in der eigenen Partei auf Widerspruch.

Diese Liste ist ihre ganze Hoffnung. Sie entscheidet darüber, ob sie in absehbarer Zeit wieder vereint sein werden. Aber die Plätze sind begrenzt, und damit die Chancen vieler Asylsuchender mit eingeschränktem Schutzstatus und ihrer Angehörigen, nach Flucht und teils jahrelanger Trennung in Deutschland zusammenzukommen.

Zudem ist die Zahl 1000 höchst umstritten. Die einen halten sie für viel zu niedrig, andere lehnen sie ab. FDP-Chef Christian Lindner hält die Zahl für willkürlich gegriffen. „Warum überhaupt nur 1000, nicht 500 oder 2000“, sagte Lindner. „Das kann man niemandem erklären.“ Die neuen Regelungen kritisierte er als „völlig unvernünftig“. Warum sollten Flüchtlinge ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland noch die Familie nachholen können, fragte Lindner am Montag im Sender n-tv.

Denn sogenannte subsidiär geschützte Personen bekommen in der Regel keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus. Die Aufenthaltserlaubnis wird für ein Jahr erteilt und kann gegebenenfalls um zwei Jahre verlängert werden. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann sie nach fünf Jahren in eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung münden. Nachziehen dürfen Ehepartner, wenn die Ehe vor der Flucht geschlossen wurde, und Minderjährige oder die Eltern von Minderjährigen, wenn diese allein nach Deutschland kamen. Zuletzt hatten vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak subsidiären Schutz erhalten.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Gyde Jensen (FDP), ist jedoch anderer Auffassung als ihr Parteivorsitzender Lindner. „Jeder Mensch hat das Recht auf familiäre Gemeinschaft“, sagte sie unserer Redaktion. „Menschen müssen bei der Integration in unsere Gesellschaft bestmöglich unterstützt werden, Familienzusammenführung ist dazu ein Mittel“, fügte sie hinzu. Die aktuelle Regelung lehnt sie wegen „starrer Obergrenzen“ jedoch auch ab. Damit würden „zwangsläufig diejenigen bestraft, die sich integrieren wollen und die ihren Lebensunterhalt bereits bestreiten können“, sagte Jensen.

Besonders umstritten ist zudem, dass von Januar an die Zahlen von Monat zu Monat berechnet werden. Das heißt: Wenn in einem Monat etwa aus bürokratischen Gründen nicht alle 1000 Plätze vergeben werden, „verfallen“ die unbesetzten Möglichkeiten. Sie werden nicht zu den im nächsten Monat wiederum zur Verfügung stehenden 1000 Plätzen addiert. So ist es möglich, dass im gesamten Jahr 2019 weniger als 12.000 Angehörige von Flüchtlingen nachziehen werden. Nur für die Anlaufphase der verbleibenden fünf Monate im laufenden Jahr wird die pauschale Zahl von 5000 Plätzen akzeptiert.