Ukraine-Krieg Entsteht gerade eine neue Friedensbewegung, Herr Varwick?

Varwick Das hat man vielleicht 1916 in Verdun auch gesagt. Nein, wir müssen jetzt verhandeln. Der Krieg wird sonst am Ende ein Ergebnis zur Folge haben, das wir auch schon jetzt haben könnten, aber es werden viel mehr Menschen gestorben sein. Die militärische Logik, nach der die Ukraine weiter Territorium freikämpfen soll, um Russland unter Druck zu setzen, finde ich unverantwortlich. Und ich komme nicht aus einem pazifistischen Lager. Darum tue ich mich auch etwas schwer mit dem Milieu, das da am Wochenende demonstriert hat. Ich argumentiere ausschließlich aus einer strategischen Perspektive. Aber auch aus strategischer Sicht ergibt es keinen Sinn, sich für ein aussichtsloses Ziel zu verkämpfen. Die Ukraine muss das selber wissen. Es ist ihre souveräne Entscheidung, wann sie mit Verhandlungen beginnen will. Aber wir müssen nicht alles unterstützen, was die Ukraine sinnvoll findet.