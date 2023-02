Gedenkveranstaltung im Stahlwerk Becker Wie kann es Frieden in der Ukraine geben?

Der russische Überfall auf die Ukraine war am Freitag genau ein Jahr her. Der kulturaffine Mitbegründer der Amnesty-International-Gruppe Willich, Wolfgang Boochs, hatte deshalb unter dem Motto „Gegen das Gedröhn der Bomben“ am Freitagabend ins Gründerzentrum eingeladen – Musik und Kunst sollten dem Bombenlärm etwas entgegensetzen. Am Sonntag gab es eine gut besuchte Podiumsdiskussion zum Thema „Chancen für den Frieden“.