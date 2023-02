Am Donnerstag und Freitag Warnstreik auch im Münchner Nahverkehr angekündigt

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sollen in München am Donnerstag und Freitag keine U-Bahnen und Straßenbahnen fahren. Auch etwa die Hälfte der Busse werde ausfallen, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag ankündigte. Vom Betriebsbeginn am Donnerstag bis zum Betriebsschluss am Freitag seien alle Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) zum Warnstreik aufgerufen.