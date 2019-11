Auch bei schweren Straftaten : Bundesverfassungsgericht stärkt Recht auf Vergessen im Internet

Karlsruhe Das höchste deutsche Gericht gab der Beschwerde eines Mannes statt, der 1982 wegen Mordes verurteilt wurde. Er forderte, dass sein Name aus Zeitungsberichten gelöscht wird, die online noch immer verfügbar sind.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf Vergessen im Internet auch bei schweren Straftaten gestärkt. Das Gericht gab in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss der Verfassungsbeschwerde eines im Jahr 1982 wegen Mordes verurteilten Manns statt, der sich gegen die vollständige Nennung seines Namens in online noch immer verfügbaren Presseartikeln wendet. Bei der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit muss demnach besonders der zeitliche Abstand zu einer Tat beachtet werden. (Az. 1 BvR 16/13)