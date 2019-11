Neue Studie zeigt : AfD-Wähler kennen kaum Ausländer

Berlin/Frankfurt Die AfD bekommt dort viele Wählerstimmen, wo kaum Migranten leben. Das zeigt eine neue Studie der Mercator-Stiftung.

Darüber berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch). Die Auswertung der Ergebnisse der Bundestagswahl von 2017, bei der die AfD 12,6 Prozent der Stimmen erhielt, mache deutlich, dass die Rechtspopulisten dort umso erfolgreicher waren, je weniger Ausländer von außerhalb der Europäischen Union in dem Gebiet lebten. „Die bloße Präsenz von Migrantengruppen begünstigt also kein starkes AfD-Wahlergebnis, sondern vermindert es“, so das Fazit.