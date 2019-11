Zahl steigt kontinuierlich : Rund 51.000 Rentner müssen nächstes Jahr erstmals Steuern zahlen

Berlin Wegen der Rentenerhöhung werden 2020 insgesamt 5,12 Millionen Senioren steuerpflichtig sein – fast jeder vierte Rentner. Die Zahl der steuerpflichtigen Rentner steigt kontinuierlich.

Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Linken-Rentenexperten Matthias W. Birkwald hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Nach einer vorläufigen offiziellen Prognose könnten die Renten zum 1. Juli 2020 in Westdeutschland um 3,15 Prozent und in Ostdeutschland um 3,92 Prozent steigen. Fällig wird die Steuer, wenn die Gesamteinkünfte eines Rentners über dem Grundfreibetrag (2020: 9408 Euro) liegen.