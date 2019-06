Fall Walter Lübcke : Seehofer sieht Nachholbedarf im Kampf gegen Rechtsextremismus

Berlin Der Bundesinnenminister hat vor weiteren Anschlägen durch Rechtsextremisten gewarnt und die Offenlegung der NSU-Akten gefordert. Die Bevölkerung ruft Horst Seehofer (CSU) nach dem Mord an Walter Lübcke zu Zivilcourage gegen Ausländerhass auf.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eingeräumt, dass Nachholbedarf im Kampf gegen Rechtsextremismus besteht. Bei dieser Aufgabe gebe es "sicher noch Verbesserungsbedarf", sagte Seehofer am Abend in der ARD. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sprach sich der Innenminister auch dafür aus, die Akten des hessischen Verfassungsschutzes zum NSU offenzulegen.