Einstufung des Verfassungsschutzes : AfD-Jugend will kein Verdachtsfall mehr sein und sich neuen Anstrich geben

AfD-Jugend will kein Verdachtsfall mehr sein und sich neuen Anstrich geben

Berlin Wegen radikaler Äußerungen einiger Mitglieder, die auch dem Verfassungsschutz auffielen, hat der Ruf der AfD-Jugend zuletzt stark gelitten. Nun will sich die Junge Alternative einen neuen Anstrich geben.

Die AfD-Jugend hat eine Klage für den Fall angekündigt, dass der Verfassungsschutz an seiner Einstufung der Jungen Alternative (JA) als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus festhält. JA-Vorstandsmitglied Sven Kachelmann sagte am Dienstag in Berlin, das Gutachten des Inlandsgeheimdienstes, auf das sich diese Einstufung stützt, gehe teilweise von „falschen juristischen Grundlagen“ aus.