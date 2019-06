Mordfall Walter Lübcke : Ermittler suchen erneut Haus von Stephan E. auf

Kassel Im Mordfall um den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei erneut das Haus des Tatverdächtigen Stephan E. aufgesucht. Details wollten die Beamten nicht bekannt geben.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstag in Kassel erneut das Haus des Tatverdächtigen im Fall Lübcke aufgesucht. Es gebe „polizeiliche Maßnahme“ am Haus von Stephan E., sagte der Sprecher der zuständigen Sonderkommission „Liemecke“. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man keine weiteren Angaben machen. Zuvor hatte die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ über den Einsatz berichtet.