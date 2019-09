Nach Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg : Maaßen erklärt den Erfolg der CDU zu persönlichem Erfolg

Dresden Hätte man ihn und seine Werte-Union nur mal „machen lassen“, wäre der Erfolg der CDU bei den Landtagswahlen Maaßen zufolge „noch größer“ gewesen.

Der frühere Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, sieht in dem Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen auch einen persönlichen Erfolg. „Mein Eindruck ist, dass, jedenfalls wenn man die Hochrechnungen vom Juli vergleicht, bevor ich tätig geworden bin mit der Werte-Union, und jedenfalls das Ergebnis sich anschaut, die Union in Sachsen deutlich besser geworden ist als vorher vorausgesagt wurde“, erklärte Maaßen im Telefon-Interview mit „Steingarts Morning Briefing“ am Sonntagabend.