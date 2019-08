Wahlen im Osten : „Die AfD will die demokratischen Werte abschaffen“

Berlin Am Sonntag geht es um mehr als um zwei Landtagswahlen im Osten. Ein politischer Stimmungstest für die ganze Republik steht an. Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer warnt eindringlich vor der AfD.

Dreyer Auch für Sachsen gilt: Die Lage ist viel besser als die Stimmung. Der Wahlkampf zwischen Regierungschef Kretschmer und AfD spitzt sich zu. Die SPD ist ein starker Regierungspartner, aber in dieser Konstellation ist es nicht leicht, zur Geltung zu kommen. Dabei ist Martin Dulig ein Garant für Offenheit und Toleranz in Zeiten von Hass und Hetze, deswegen sage ich: Spielt nicht mit dem Feuer; die AfD ist längst keine Protestpartei mehr. Die AfD will die Freiheit und die demokratischen Werte abschaffen, für die viele Menschen in Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern friedlich gekämpft haben. Wer eine echte Alternative zur AfD will, der muss sozialdemokratisch wählen in Brandenburg und in Sachsen.