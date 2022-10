Haushalte verbrauchen mehr Energie : Bundesnetzagentur warnt vor „ernster Lage“ bei Gasverbrauch

Düsseldorf Trotz der bestehenden Energiekrise hätten deutsche Haushalte zuletzt mehr Gas verbraucht, sagt der Chef der Bundesnetzagentur. Ohne Einsparungen im privaten und wirtschaftlichen Bereich ließe sich eine Notlage nicht verhindern.

Die Haushalte in Deutschland haben trotz der Energie-Krise in der vergangenen Woche mehr Gas verbraucht. „Die Lage kann sehr ernst werden, wenn wir unseren Gasverbrauch nicht deutlich reduzieren“, warnte der Chef des Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am Donnerstag.

Haushalte und Gewerbe in der Bundesrepublik hätten in der vergangenen Woche im Mittel 618 Gigawattstunden verbraucht, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit. Dies liegt deutlich über dem auf vier Jahre berechneten Wochen-Durchschnitt für den vergleichbaren Zeitraum von 564 Gigawattstunden. In der Industrie sinke der Verbrauch zudem nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit.