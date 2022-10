„Uns ist etwas unterirdisch Dummes passiert“ : SPD Hessen gratuliert Juden zu Jom Kippur - mit Felsendom-Bild

Düsseldorf Zum höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, wollte die SPD Hessen den Juden gratulieren. Und griff bei der Wahl des Bildes ordentlich daneben. Sie zeigte eines der islamischen Hauptheiligtümer.

Die SPD Hessen übt sich derweil in Schadensbegrenzung. So entschuldigte sich der Leiter der Pressestelle, Christoph Gehring, aufrichtig in den Sozialen Medien. „Als Leiter der Pressestelle der SPD-Landtagsfraktion und als Pressesprecher der SPD Hessen entschuldige ich mich persönlich und im Namen der Institutionen, für die ich spreche, für diesen Fehler, der natürlich niemals hätte passieren dürfen“, heißt es etwa auf Facebook. Wo genau dieser Fehler in der Pressestelle passiert sei und Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben, sei für die öffentliche Diskussion belanglos. „Gewiss ist nur: Uns ist etwas unterirdisch Dummes passiert, für das wir zu Recht hart kritisiert werden.“