Füllstand nur noch bei zehn Prozent : Bundesregierung erwartet im Mai Zehnjahrestief bei Gasspeicherfüllständen

Technische Anlagen stehen auf dem Gelände einer Gasspeicheranlage in Niedersachsen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Ab Mai 2023 könnten die Gasspeicher in Deutschland einem Bericht zufolge nur noch zu 10 Prozent gefüllt sein. Auch in den Folgemonaten erwarte die Regierung niedrige Füllstände.

Die Bundesregierung erwartet einem Medienbericht zufolge für Mai nächsten Jahres ein Zehnjahrestief bei den Füllständen der deutschen Gasspeicher. Derzeit werde von einem durchschnittlichen Füllstand von zehn Prozent am 1. Mai ausgegangen, teilte die EU-Kommission auf eine Anfrage des Fachinformationsdienstes Table.Media mit. Einen so niedrigen Füllstand gab es in absoluten Zahlen demnach zuletzt im April 2013.