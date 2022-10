Hohe Energiepreise : Betreiber von Pflegeheimen in Duisburg warnt vor Insolvenzen

Betreiber von Pflegeheimen in Duisburg warnt vor Insolvenzen

Duisburg Der Sprecher der Ruhrgebietskonferenz-Pflege, Ulrich Christofczik, fordert wegen der hohen Energiepreise einen Rettungsschirm für die Pflegebranche. NRW habe den höchsten Eigenanteil für die Bewohner. Bis die Hilfen ankommen, dürfte es aber lange dauern.

Die Finanzierung der Pflege muss nach Ansicht des Duisburger Diakonie-Vorstandes Ulrich Christofczik schnell radikal reformiert werden. „Die Vorschläge dazu liegen seit Jahren auf den Tisch“, sagte der Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe Duisburg . Doch sie würden von der Politik ignoriert, so der Sprecher der Ruhrgebietskonferenz-Pflege. Zudem müsse die Bundesregierung die Einrichtungen wegen der hohen Energiekosten schnell finanziell unterstützen. Andernfalls werde es Insolvenzen geben, so der Vorstand.

„So zynisch das klingen mag, ich habe wirklich die Hoffnung, dass nun auch der letzte Politiker, die letzte Politikerin den Ernst der Lage erkennt und sich für Reformideen interessiert“, sagte der Vorstand mit Blick auf die extrem hohen Energiepreise. Durch die Folgen des Krieges in der Ukraine werde deutlich, dass es so nicht weitergehen könne.

Christofczik, dessen Unternehmen in Duisburg und Umgebung 17 Pflegeeinrichtungen betreibt, betonte, selbst wenn die Politik nun Reformen anstoße, werde die Umsetzung lange dauern. Deshalb müsse die Bundesregierung sofort einen Rettungsschirm für die Pflegebranche beschließen, um Heime und Pflegebedürftige finanziell spürbar zu entlasten. Seit Jahren stiegen die Eigenanteile für Heimbewohner an – systembedingt: „Jede Kostensteigerung in den Einrichtungen, egal wodurch sie ausgelöst ist, muss letztlich der Bewohner über seinen Eigenanteil tragen.“