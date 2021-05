„Einstufung überfällig, Zeitpunkt unglücklich“ : Experte sieht AfD-Einstufung als extremistisch in Wahljahr problematisch

Delegierte mit Mund-Nasen-Schutz verfolgen eine Nominierungsversammlung der Thüringer AfD am 8. Mai 2021, bei der die Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September aufgestellt wird. Foto: dpa/Michael Reichel

Erfurt/Jena Der Thüringer Verfassungsschutz sieht im AfD-Landesverband unter Björn Höcke eine extremistische Bestrebung. Ist der Schritt im Superwahljahr womöglich angreifbar? Ein Experte hält zumindest das Timing für unglücklich.

Wenige Monate vor der Bundestagswahl und der angepeilten Landtagswahl in Thüringen steht der AfD-Landesverband unter Björn Höcke im Fokus des Thüringer Verfassungsschutzes. Der Jenaer Extremismusforscher Matthias Quent hält die Einstufung der Partei als extremistisch zwar für überfällig, den Zeitpunkt aber für unglücklich. „Die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt, im Wahlkampfjahr ist sicher insofern problematisch, als dass der Eindruck entstehen kann, das sei ein Mittel im parteipolitischen Wettbewerb“, sagte Quent am Mittwoch.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband unter Höckes Führung inzwischen als gesichert extremistisch eingestuft hat. Der Schritt war bereits Mitte März erfolgt. In einer Vorlage, die nach Teilnehmerangaben am Dienstag im Erfurter Kabinett beraten wurde, heißt es, zentrale Funktionsträger des AfD-Landesverbandes wiesen Bezüge in die klassische rechtsextremistische Szene auf und griffen in Reden und Beiträgen auf Kontexte zurück, „die sich in Art und Weise klassischer antisemitischer Narrative bedienen“.