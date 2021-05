Wegen Corona-Pandemie : Bund nimmt 2021 weniger Steuern ein als erwartet

Berlin Das Impfen geht voran, der Wirtschaft geht es besser – doch bis sich die Staatsfinanzen vom Corona-Loch erholen, wird es dauern. Erstmal müssen Bund, Länder und Kommunen mit weniger Geld klarkommen als gedacht.

Die Corona-Krise hat ein riesiges Loch in die Staatskassen gerissen – die Bundesregierung ist aber optimistisch, dass das Schlimmste auch finanziell bald überstanden ist. Wegen der erst langsam abflauenden dritten Corona-Welle müssen Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr zwar mit rund 2,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im November erwartet. Auch für 2022 korrigierten die Steuerschätzer ihre Vorhersage nach unten, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Berlin bekanntgab. Für die Jahre bis 2025 sind die Experten inzwischen aber positiver gestimmt: Sie hoben ihre 5-Jahres-Prognosen um 10 Milliarden Euro an.