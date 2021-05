Zwei Wochen vor Bundestagswahl : Baerbock, Laschet und Scholz debattieren bei ZDF und ARD

Berlin Aus dem TV-Duell wird ein TV-Triell: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl stellen sich Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz gemeinsam einem Gespräch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Das Erste und das ZDF strahlen zeitgleich am 12. September ab 20.15 Uhr 90 Minuten live die Kanzlerkandidaten-Diskussion aus - weil es drei Beteiligte sind, wird es Triell genannt. Die beiden Sender teilten am Mittwoch auch mit, dass Maybrit Illner, die viele aus ihrer ZDF-Polit-Talkshow kennen, und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr die Moderation an dem Sonntagabend übernehmen.