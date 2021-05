Verlinkungen und Begriffe auf Twitter : Neubauer erneuert und konkretisiert Vorwürfe gegen Maaßen

Berlin Nach ihrem Vorwurf gegen den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, antisemitische Inhalte zu verbreiten, hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer ihre Aussage erklärt. Dabei verweist sie vor allem auf Inhalte, die Maßen über seinen Twitter-Account verbreitet habe.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat ihre Vorwürfen gegen den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen (CDU), antisemitische Inhalte zu teilen und zu verbreiten, erneuert und konkretisiert. „Herr Maaßen hat vor allem über seinen Twitter-Account auf die Plattform ‚The Unz Review’ verlinkt. Deren Gründer Ron Unz hat öffentlich den Holocaust in Frage gestellt“, sagte Neubauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch.

Ich habe meine Aussagen vom Sonntag hier noch einmal konkretisiert und belegt. Mir ist es wichtig zu betonen, dass ich nicht gesagt habe, dass Herr Maaßen ein Antisemit sei. Ich danke allen, die in den letzten Tagen hier so sehr solidarisch waren. https://t.co/w51wMuUnZ5

Die Aktivistin hatte dem Ex-Verfassungsschutzpräsidenten am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ vorgeworfen, Inhalte antisemitischer Blogs zu verbreiten. CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, der ebenfalls in der Talkrunde saß, reagierte mit Rückfragen auf die Äußerungen der Klimaaktivistin. Neubauer müsse Beweise dafür liefern, dass Maaßen ein Antisemit sei. „Antisemitismus wäre nicht akzeptabel.“ Maaßen selbst hatte die Vorwürfe am Montag zurückgewiesen. „Das sind für mich halt- und beleglose Behauptungen, die ich energisch zurückweise“, sagte Maaßen.