Vorschlag des Drogenbeauftragten : Bier und Wein ab 18 Jahren – gute Idee

Meinung Düsseldorf Minderjährige sollen in Deutschland keinen Alkohol mehr kaufen und konsumieren dürfen, findet der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Warum das in der Realität kaum durchsetzbar sein wird – aber trotzdem ein starkes Signal wäre.

Den ersten Vollrausch vergisst man nie. Auch wenn die Erinnerungen an das Was meist verschwimmen oder gleich ganz gelöscht sind, das Wann und Wo bleibt doch bei den meisten für alle Zeiten Gedächtnis. Auch das Wie weiß man noch genau – wie schlecht es einem tags darauf damals ging. Was als Anekdote im Erwachsenenleben oft für Lacher sorgt, hat für so manche Laufbahn von Jugendlichen immer noch ernste Folgen.

Das Durchschnittsalter beim ersten Alkoholrausch ist in den letzten 15 Jahren gestiegen (auf 16,3 Jahre) und auch das Phänomen „Komasaufen“ ist bis vor der Pandemie weniger geworden. Trotzdem mussten im Jahr 2019 rund 14.500 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren wegen akuten Alkoholmissbrauchs stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ohnehin liegt der Alkoholkonsum in Deutschland im internationalen Vergleich auf hohem Niveau. Was nicht nur auf kulturell fest verankerte Gepflogenheiten und eine ausgeprägte Winzer- und Brauereilandschaft zurückzuführen ist – sondern auch auf eine Drogenpolitik, die in Europa zu den laxesten gehört. Die Alkoholsteuer ist niedrig und anders als in Italien, Spanien und Frankreich müssen deutsche Jugendliche nicht bis zur Volljährigkeit warten, um Bier, Wein oder Sekt zu bekommen. Noch dazu können sie das in der Büdchenrepublik Deutschland an jeder Straßenecke tun.