Vorschlag des Drogenbeauftragten : Bier und Wein ab 18 Jahren – keine gute Idee

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung hat sich für ein Verkaufsverbot von Bier und Wein an unter 18-Jährige ausgesprochen (Archivfoto). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Meinung Düsseldorf Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung fordert ein Verkaufsverbot von Bier und Wein an Minderjährige. Warum ein solches Verbot die falschen Signale senden würde.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Der Vorschlag, den Erwerb von Bier und Wein erst ab 18 zu erlauben, klingt nach einer erfrischend einfachen Lösung. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und wer will schon Bedenken anmelden, wenn der Zugang zu einem nachweislich gesundheitsgefährdenden Rauschmittel erschwert wird? Ach, wäre doch alles in der Welt so simpel wie diese Art der Prävention.

Bis man zu fragen beginnt, woran sich die magische Altersgrenze eigentlich orientiert. Hat es tatsächlich heute immer noch mit der sogenannten Volljährigkeit beziehungsweise Mündigkeit zu tun? Mit solchen Maßstäben senden wir Botschaften aus. Weil ein Verbot dem vermeintlich Unmündigen unterstellt, dass er nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden könne. Das ist eine Form von Entmündigung; und das liegt im Wesen von Verboten, deren Festlegungen – wie etwa die Altersgrenze – mitunter strittig erscheinen. Verbote sind vorrangig nicht auf Erkenntnis aus, sie setzen aber auf eine Erkenntnis, die in diesem Fall die Älteren für die Jüngeren gemacht haben. Wer etwas verbietet, hat den Dialog abgebrochen. An einer erzieherischen Wirksamkeit darf man schon deshalb zweifeln. Das ernste Problem des Alkoholkonsums von jungen Menschen dürfte mit einem Verbot kaum aus der Welt zu schaffen sein. Was bringen solche Ansagen? In erster Linie beruhigen sie unser Gewissen: Wir haben scheinbar alles getan, zumindest das gesetzlich Mögliche, um junge Menschen vor einer Sucht mit nachweisbar fatalen gesundheitlichen Folgen zu bewahren.