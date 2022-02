Corona in Deutschland : Abgeordnete legen konkreten Gesetzentwurf für Impfpflicht ab 18 Jahren vor

Corona in Deutschland

Berlin Die Debatte um die Impfpflicht läuft seit Wochen. Der Bundestag soll über ihre Einführung entscheiden. Ein erster konkreter Gesetzesvorschlag wurde jetzt von sieben Abgeordneten aus verschiedenen Parteien vorgelegt.

Die Vorschläge für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren nehmen konkrete Formen an. Sieben Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP legten am 11. Februar einen ausgearbeiteten Entwurf für ein „Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen“ vor. Demnach sollen die Krankenkassen zunächst bis zum 15. Mai 2022 alle Erwachsenen persönlich kontaktieren und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren. Ab 1. Oktober müssen dann alle Erwachsenen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland Nachweise über drei Impfungen oder als Genesene haben und sie auf Anforderung vorlegen - bei Behörden oder der Krankenkasse.