Debatte um Legalisierung : „Die Cannabis-Prohibition ist gescheitert“

Hält die Ampelkoalition Wort, kann Cannabis bald in Deutschland legal zu Genusszwecken erworben werden. Die Debatte über Vor- und Nachteile der Legalisierung ist allerdings noch nicht beendet. Foto: Fabian Sommer/dpa Foto: dpa/Fabian Sommer

Kreis Kleve Theo Baumgärtner ist Soziologe, forscht seit mehr als 30 Jahren zum Thema jugendlicher Umgang mit Suchtmitteln. Hat die Legalität einen negativen Einfluss auf Jugendliche? Kiffen Jugendliche im Kreis Kleve mehr, weil das nahe gelegene Nachbarland liberaler mit Cannabis umgeht?

Der Umgang mit Cannabis wird in den Niederlanden bekanntlich liberaler gehandhabt als in Deutschland. Wer volljährig ist, kann in den Niederlanden in einen Coffeeshop gehen und dort bis zu fünf Gramm des pflanzlichen Rauschmittels straffrei erwerben. Ein Umstand, den auch Konsumenten aus dem Kreis Kleve nutzen: Sie fahren ins nahe Nachbarland, kaufen dort in Shops ihr Cannabis und müssen sich dann nicht mit illegalen Straßendealern auseinandersetzen.

Hat die Legalität einen negativen Einfluss auf Jugendliche? Kiffen Jugendliche im Kreis Kleve mehr, weil das nahe gelegene Nachbarland liberaler mit Cannabis umgeht? Nein, sagt Theo Baumgärtner. Der Hamburger Soziologe ist Initiator der „Schulbus“-Studie. „Schulbus“ steht für „Schüler*innen- und Lehrkräftebefragungen zum Umgang mit Suchtmitteln“. Die Studie untersucht seit 2004 regelmäßig das Konsumverhalten von Jugendlichen in Hamburg und anderen Regionen Deutschlands und dient als wissenschaftliche Grundlage für Präventionsmaßnahmen.

info Artikel-Reihe zur Cannabis-Legalisierung Die Droge Cannabis ist in Deutschland nach Tabak und Alkohol auf Platz drei der am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist festgehalten: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet.“ Artikel-Reihe Die Frage der Cannabis-Legalisierung bewegt die Menschen am Niederrhein in direkter Nachbarschaft zu den Niederlanden schon lange. In den kommenden Wochen wird die Rheinische Post das Thema aus mehreren Perspektiven betrachten, unter anderem in Gesprächen mit Juristen und Medizinern.

2015 wurden im Rahmen der Studie auch Schülerinnen und Schüler im Kreis Kleve befragt. Das Ergebnis: „In der Grenzregion zu den Niederlanden lässt sich kein erhöhter Konsum bei Jugendlichen feststellen. Die These, dass die Grenznähe zu dem Nachbarland, in dem der Umgang mit Haschisch und Marihuana vergleichsweise liberal gehandhabt wird, einen konsumfördernden Effekt auf Jugendliche haben könnte, kann also nicht bestätigt werden“, sagt der Soziologe.

Baumgärtner hat 20 Jahre lang an den Universitäten Hamburg und Leipzig geforscht und gelehrt, bevor er im Jahr 2000 zur Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen wechselte. Dort leitete er zehn Jahre lang das Büro für Suchtprävention. Seit 2016 arbeitet er als Referent für Forschung und Evaluation bei „Sucht.Hamburg“, der zentralen Fachstelle für Suchtfragen des Stadtstaates.

In seiner Wahlheimat Hamburg greifen Jugendliche laut „Schulbus“-Studie deutlich häufiger zu Cannabis als im Kreis Kleve. 12,8 Prozent der 14- bis 17-jährigen Hamburger gaben in der Befragung aus dem Jahr 2015 an, in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert zu haben, während es im Kreis Kleve nur 7,8 Prozent waren. „Die Grenznähe zu den Niederlanden spielt demnach also keine Rolle“, sagt Baumgärtner. „Für die Konsumbereitschaft der Jugendlichen scheint vielmehr der Urbanisierungsgrad, also die Frage, ob sie im ländlichen oder im großstädtischen Milieu aufwachsen, von Bedeutung zu sein. Wichtig ist es zu betonen, dass wir bei der Legalisierung nur von Erwachsenen reden. In den Niederlanden ist Cannabis nur für Volljährige frei erwerblich, genauso wie die Pläne der neuen Bundesregierung ja nur vorsehen, Cannabis für Erwachsene zu legalisieren“, sagt der Hamburger Soziologe.

„Wenn wir es schaffen könnten, das Mindestalter auf 21 oder gar 24 Jahre festzulegen, wäre das zwar wünschenswert, aber nicht realistisch. Das geht an der Lebenswelt junger Leute vorbei. Grundsätzlich gilt aber: Je länger wir junge Menschen durch Prävention und Aufklärung vom Cannabiskonsum abhalten, desto weniger häufig werden sie später ein problematisches Konsumverhalten entwickeln.“

So wie die Grenznähe laut „Schulbus“-Studie keinen negativen Einfluss auf das Cannabis-Konsumverhalten von Jugendlichen hat, so werde auch die von der neuen deutschen Bundesregierung beschlossene Cannabislegalisierung keinen negativen Einfluss auf Jugendliche haben, glaubt Baumgärtner und verweist auf Studien aus anderen Ländern. Im Gegenteil: Der Hamburger Soziologe erhofft sich von der geplanten Legalisierung in Deutschland eine Versachlichung des Themas, hin zu besserer Aufklärung und Prävention.

„Es gibt zwar eine Gruppe von Jugendlichen, die sich durch ein Verbot abschrecken lässt. Aber es gibt eine ungefähr gleich große Gruppe, die es gerade deswegen macht. Jugendliche sind da aus meiner Sicht gnadenlos in der Aufdeckung von Widersprüchen in der Erwachsenenwelt“, sagt Baumgärtner. „Für Jugendliche ist es zum Beispiel nicht plausibel, dass wir die Risiken des Rauchens mit etwa 120.000 Toten pro Jahr und die Folgen des Alkoholkonsums mit rund 60.000 Toten pro Jahr hinnehmen und dass auch noch Werbung dafür gemacht werden darf, während Cannabis rigoros verboten ist. Das ist für Jugendliche ein gefundenes Fressen.“