Streit um Impfpflicht spitzt sich zu : NRW-Städtetag fordert Hilfe vom Land

Düsseldorf Der Stiko-Chef zeigt Verständnis für den Impfpflicht-Vorstoß von Markus Söder. Juristen halten Bayerns Pläne dagegen für unzulässig. Der Städtetag fordert Hilfe von NRW bei der Kontrolle der Impfpflicht für Kliniken und Heime.

Der Streit um die Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen spitzt sich zu. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte seine Kritik: „Wir sind für die Impfpflicht – sowohl für die einrichtungsbezogene als auch die allgemeine, aber sie muss auch in der Praxis umsetzbar sein, weil sonst jegliches Vertrauen in den Staat verloren geht“, sagte Söder unserer Redaktion. Die bisherigen Vorgaben seien „völlig unklar“, daher würden die Pflegeverbände auch Alarm schlagen. Der Bund habe bislang keine praxistauglichen Vorgaben gemacht. „Es ist wie bei der allgemeinen Impfpflicht: Die Regierung ist einfach untätig. Das könnte zu einem Pflegenotstand führen“, so der CSU-Politiker. Er bekräftigte, dass Bayern alle rechtlichen Übergangszeiten im Vollzug nutzen werde, bis die offenen Fragen geklärt seien.