Ankündigung im Bundesrat : Kanzler Scholz stellt ersten Öffnungsschritt in Aussicht

Berlin Noch steigen die Infektionszahlen täglich auf neue Rekordhöhen. Experten gehen aber davon aus, dass der Höhepunkt der Omikronwelle bald erreicht ist. Der Kanzler will deshalb bei der nächsten Bund-Länder-Rund einen ersten Öffnungsschritt „in den Blick nehmen“.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Möglichkeit für baldige Lockerungen in der Corona-Pandemie. "Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht ist", sagte der Kanzler am Freitag in einer Rede im Bundesrat. "Das erlaubt uns, beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen."