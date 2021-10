Reaktionen zum Fall Ofarim : „Irgendetwas muss dort passiert sein“

Das „Westin Hotel“ Leipzig am Tag nach dem Vorfall: Demonstranten zeigen Flagge. Foto: dpa/Dirk Knofe

Trug Sänger Gil Ofarim einen Davidstern bei dem Vorfall im Leipziger Hotel Westin oder nicht? Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ sieht das nicht als entscheidenden Punkt – und verteidigt seine Kundgebung.

Gut zwei Wochen nach dem aufsehenerregenden Instagram-Video von Gil Ofarim, der darin schwere Antisemitismus-Vorwürfe gegen Leipziger Hotelmitarbeiter erhoben hatte, dreht sich die Debatte in eine andere Richtung. Nachdem Auszüge der Überwachungsvideos Zweifel an den Schilderungen des Sängers weckten, wird bereits von einem „Bärendienst“ im Kampf gegen Antisemitismus, Hetze, Hass gesprochen – sollte sich seine Darstellung als Lüge erweisen. Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“, das am Tag nach dem Vorfall eine Demonstration vor dem Westin Hotel organisiert hatte, verteidigt diese Aktion nicht nur, sondern erklärt auch, wieso sie es wieder so machen würden.

„Wir bleiben dabei: Es war vollkommen richtig, einem Opfer erst einmal zu glauben und als Zivilgesellschaft zu reagieren“, sagt Irena Rudolph-Kokot von dem Leipziger Bündnis auf Anfrage. „Der Antisemitismus-Vorwurf stand so stark im Raum, dass unsere Reaktion auch im Nachhinein betrachtet die richtige war.“ Hunderte Menschen waren dem Aufruf von „Leipzig nimmt Platz“ gefolgt und hatten sich mit Plakaten und Israel-Flaggen vor dem Westin Hotel versammelt, um Solidarität mit Ofarim und Jüdinnen und Juden in Deutschland zu zeigen.

Ob auf den Auszügen der Überwachungssvideos nun ein Davidstern zu sehen sei oder nicht – „irgendetwas muss dort passiert sein, davon sind wir überzeugt“, sagt Rudolph-Kokot. „Was genau, das wird man vielleicht nie erfahren, das müssen die Strafverfolgungsbehörden jetzt ermitteln.“ Niemand drehe ein so emotionales Video einfach so, ohne Anlass. Es sei auch nach wie vor verstörend, wie lange das Hotel gebraucht habe, überhaupt auf die Vorwürfe zu reagieren, „dass es sich so lange gar nicht entschuldigt oder positioniert hat“. Auch auf das Angebot, auf der vom Bündnis organisierten Demonstration zu sprechen, sei das Hotel nicht eingegangen, kritisiert Rudolph-Kokot.