Grüne stellen Weichen in Richtung Rot-Grün-Gelb : Kritik an Renten-Plänen der Ampel

Die Zeichen der Ampel über der Reichstagskuppel. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Nach der SPD entscheiden sich auch die Grünen für Koalitionsverhandlungen mit Rot und Gelb. An diesem Montag will auch die FDP die Weichen dafür stellen. Die Union findet sich auf dem Deutschlandtag der Jungen Union bereits mit ihrer Oppositionsrolle ab. Rentenexperten üben derweil Kritik am Sondierungsergebnis der Ampel.