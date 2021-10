Nach SPD und Grüne : Auch FDP stimmt Koalitionsverhandlungen über Ampel zu

Berlin Nach SPD und Grünen haben sich nun auch die Liberalen entschieden: Der Bundesvorstand und die neugewählten FDP-Bundestagsabgeordneten votieren gemeinsam dafür, eine Ampelkoalition ernsthaft anzugehen.

Die FDP hat den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen freigemacht. Einen entsprechenden Beschluss fassten am Montag der Bundesvorstand und die neugewählte Bundestagsfraktion einstimmig. FDP-Chef Christian Lindner bestätigte, dass Bundesvorstand und die Fraktionsmitglieder der Liberalen im Bundestag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung einstimmig beschlossen haben. "Wir sehen Chancen, wir sehen aber auch Herausforderungen", sagt Lindner nach Ende der Beratungen. „Wir begeben uns nun auf den Weg, Verantwortung für Deutschland mit zu übernehmen.“ Es habe „eine zweieinhalbstündige sehr intensive Aussprache“ gegeben, so Lindner.

Ein Verhandlungsteam um Lindner hatte dies empfohlen, nachdem in der vergangenen Woche in einem Sondierungspapier bereits Grundzüge einer künftigen sogenannten Ampel-Koalition ausgehandelt wurden.

Die beiden anderen Parteien haben bereits zugestimmt. Nachdem der SPD-Vorstand am Freitag einstimmig für formelle Gespräche über eine Ampel-Koalition votiert hatte, stimmte am Sonntag auch ein Kleiner Parteitag der Grünen bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung zu. Die Verhandlungen könnten nun schon in wenigen Tagen beginnen.