Hotel-Video : Zweifel an Vorwürfen von Gil Ofarim

Düsseldorf Auf Instagram hatte der Musiker schwere Vorwürfe gegen ein Hotel in Leipzig erhoben, das ihn wegen einer Davidstern-Kette nicht habe einchecken lassen wollen. Auszüge aus Überwachungsvideos werfen Fragen an Schilderung des Sängers auf.

Weil er eine Kette mit Davidstern umhängen hatte, sei er in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt und am Einchecken gehindert worden. So hatte es der Sänger Gil Ofarim kurz nach dem Vorfall Anfang Oktober in einem emotionalen Video geschildert und sein Statement in digitalen Netzwerken geteilt. Doch nun sind Zweifel an dieser Schilderung aufgekommen. Die „Bild am Sonntag“ veröffentlichte Auszüge aus Überwachungsvideos, in denen Ofarim während des fraglichen Geschehens anscheinend keine entsprechende Kette um den Hals trägt. Auf Nachfrage soll der Sänger den Vorfall gegenüber der Zeitung so geschildert haben: „Der Satz, der fiel, kam von hinten. Das heißt, jemand hat mich erkannt. Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.“ Nicht die Sichtbarkeit der Kette im Hotel sei entscheidend, sondern dass er antisemitisch beleidigt worden sei. Ofarims Managerin war gestern für weitere Nachfragen nicht erreichbar.