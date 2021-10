„Waren schockiert und betrübt“ : Hotelkette drückt „tiefes Bedauern“ nach Antisemitismus-Vorwurf aus

Leipzig Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Hotel „The Westin Leipzig“ hat die Marriott-Gruppe nach eigenen Angaben den betroffen Musiker Gil Ofarim kontaktiert.

Gil Ofarim hatte am Dienstag ein Video gepostet, in dem er einen antisemitischen Vorfall am Montagabend schilderte. Demnach forderte ihn ein Hotelmitarbeiter auf, seinen Davidstern an einer Kette abzunehmen, dann könne er einchecken. Das Video verbreitete sich rasant. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Ofarim beklagte, keine Entschuldigung von dem Hotel erhalten zu haben.

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen will Gil Ofarim in der kommenden Woche „wegen aller in Betracht kommender Delikte“ Anzeige erstatten, wie sein Management am Freitag mitteilte. Der Musiker will demnach als Zeuge aussagen.