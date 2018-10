Angela Merkel stichelt gegen die AfD

Berlin Die Kanzlerin gilt nicht als große Rednerin. Umso mehr überraschte Merkel, als sie im Bundestag spontan auf Zwischenrufe reagierte. Die AfD fand das nicht lustig.

Eine Szene aus der Regierungserklärung von Angela Merkel hallt nach. Ein Video mit dem Ausschnitt aus der Rede vom Mittwoch wird von vielen Twitter-Nutzern geteilt. Darin kündigt die Bundeskanzlerin an, dass es für den Wahlkampf zur Europawahl 2019 neue Regeln geben werde. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollten verhindern, dass Parteien „in Kampagnen aktiv Desinformation betreiben". In solchen Fällen könne auch über finanzielle Sanktionen nachgedacht werden. „Wer sich nicht an die demokratischen Spielregeln Europas hält, kann nicht erwarten, von der EU Parteienfinanzierung zu erhalten", sagt die Kanzlerin und fügt hinzu. „Auch das ist wehrhafte Demokratie."