Handelsstreit mit China : USA erhöhen Zölle für chinesische Güter

Washington US-Präsident Donald Trump hat ernst gemacht. Seit Freitag gelten für chinesische Güter im Volumen von 200 Milliarden Dollar höhere amerikanische Sonderzölle. Peking will zurückschlagen.

Die US-Regierung hat die Androhung erhöhter Sonderzölle auf chinesische Güter wahr gemacht. Am Freitag (00.01 Uhr, Ortszeit) wurde eine Anhebung von Zöllen auf Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent wirksam. China kündigte prompt „notwendige Gegenmaßnahmen“ an, nannte aber keine Details.

Das Weiße Haus erhöht mit seinem Vorgehen den Druck auf Peking. US-Präsident Donald Trump wirft China vor, von vorangegangenen Zusagen bei bisherigen Handelsgesprächen abgerückt zu sein. Erst am Donnerstag waren Unterhändler beider Länder in Washington zu einer weiteren Verhandlungsrunde zusammengekommen. Am Freitag sollten die Gespräche fortgesetzt werden.