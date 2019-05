Handelsstreit mit China : Trump freut sich über "sehr schönen" Brief von Xi Jinping

Washington Am Abend sollen die festgefahrenen Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder aufgenommen werden. Kurz vorher berichtet Donald Trump von einem Brief, den er vom chinesischen Staatschef bekommen hat. Dieser sei „schön“ gewesen.

Eine Vereinbarung mit Peking sei "möglich", sagte Trump am Donnerstag zu Reportern im Weißen Haus. Er berichtete auch, dass er am Vorabend einen "sehr schönen Brief" vom chinesischen Staatschef Xi Jinping erhalten habe. Xi habe dazu aufgerufen, in den Handelsfragen zusammenzuarbeiten und "etwas hinzubekommen".