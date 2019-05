Mattis-Nachfolger : Trump will Shanahan dauerhaft als US-Verteidigungsminister

Washington Seit mehr als vier Monaten leitet Patrick Shanahan das US-Verteidigungsministerium kommissarisch. Nun soll der Ex-Boeing-Manager den Job von Ex-Verteidigungsminister James Mattis dauerhaft übernehmen. Aber er gilt als angeschlagen.

Der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan (56) soll nach dem Willen von Präsident Donald Trump dauerhaft das Pentagon leiten. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte am Donnerstag in Washington mit, Trump wolle Shanahan als Verteidigungsminister nominieren. Der frühere Boeing-Manager habe in den vergangenen Monaten, in der er geschäftsführend an der Spitze des Pentagon gestanden hatte, seine herausragenden Qualifikationen für den Posten gezeigt und werde auch weiterhin einen exzellenten Job machen, erklärte Sanders weiter. Der Senat muss der Personalie zustimmen.