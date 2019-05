Korruptionsverdacht : Justiz in Brasilien ordnet Festnahme von Ex-Präsident Temer an

Justiz in Brasilien ordnet Festnahme von Ex-Präsident Temer an

Rio de Janeiro Der unter Korruptionsverdacht stehende brasilianische Ex-Präsident Michel Temer muss zurück ins Gefängnis. Dieser kritisierte die Anordnung des Berufungsgerichts, kündigte aber an, sich am Donnerstag den Behörden zu stellen.

Ein Berufungsgericht in Rio de Janeiro ordnete am Mittwoch die Inhaftierung des 78-Jährigen an und kippte damit die Entscheidung eines Richters, der Temer im März wenige Tage nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt hatte.