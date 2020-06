Nach Trump-Androhung : Verteidigungsminister lehnt US-Militäreinsatz gegen Demonstranten ab

Der US-Verteidigungsminister Mark Esper hat sich gegen einen Militäreinsatz ausgesprochen. Präsident Donald Trump hat angedroht Berufssoldaten gegen die Teilnehmer der „I can’t breathe“-Proteste einzusetzen.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat sich gegen einen Militäreinsatz gegen Demonstranten ausgesprochen, wie ihn Präsident Donald Trump angedroht hat. Der Einsatz von Berufssoldaten im Inland sollte nur das "letzte Mittel" in den "dringlichsten und äußersten Situationen" sein, sagte Esper am Mittwoch vor Journalisten im Pentagon. "Wir befinden uns derzeit nicht in einer solchen Situation."