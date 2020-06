„Nur eine Inspektion“ : Trump will im Bunker des Weißen Hauses keinen Schutz gesucht haben

Trump will im Bunker des Weißen Hauses keinen Schutz gesucht haben

US-Präsident Donald Trump auf dem Weg in den Rosengarten des Weißen Hauses. Foto: AP/Patrick Semansky

Washington US-Präsident Donald Trump weist die Darstellung zurück, er habe am Freitagabend angesichts wütender Proteste vor dem Weißen Haus zeitweise Schutz in einem unterirdischen Bunker suchen müssen.

Diese Berichte seien falsch, sagte Trump am Mittwoch dem Radiosender Fox News. „Ich bin tagsüber runtergegangen, und ich war für eine winzige, kurze Zeit dort, und es war eher für eine Inspektion.“

Mehrere US-Medien hatten am Wochenende übereinstimmend unter Berufung auf Trumps Umfeld berichtet, der Präsident sei am Freitagabend wegen Protesten vor dem Weißen Haus aus Sicherheitsgründen zeitweise in den unterirdischen Bunker der Regierungszentrale gebracht worden. Demonstranten hatten sich vor dem Weißen Haus versammelt, einige von ihnen stießen Barrikaden um, Flaschen und Steine flogen.