Ab 16. Juni : USA lassen chinesische Passagierflugzeuge bald nicht mehr landen

Eine Maschine der chinesischen Fluggesellschaft China Air parkt am Flughafen von Wuhan. Archivfoto. Foto: AFP/HECTOR RETAMAL

Dallas In der Coronakrise verschärft sich der Streit zwischen den USA und China: Die US-Regierung wird chinesischen Passagierfluggesellschaften ab Mitte Juni nicht mehr gestatten, die USA anzufliegen.

Die USA lassen Passagiermaschinen vier chinesischer Fluggesellschaften ab dem 16. Juni nicht mehr landen. Dies kündigte das US-Verkehrsministerium am Mittwoch an. Der Schritt markiert eine Eskalation der Konflikte zwischen den beiden Staaten zu Handel und Reiseverkehr. Er ist eine Reaktion darauf, dass Peking den US-Gesellschaften United Airlines und Delta Air Lines in dieser Woche keine Wiederaufnahme ihrer Flüge nach China gestattete.