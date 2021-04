Polizeigewalt gegen Schwarze : US-Polizisten erschießen erneut Afroamerikaner bei Einsätzen

Ein Polizist beobachtet, wie Menschen in Elizabeth City eine Kreuzung blockieren, nachdem ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. Foto: dpa/Gerry Broome

Washington In den USA werden bei Polizeieinsätzen erneut Afroamerikaner erschossen. Das hat neue Proteste ausgelöst. Erst am Dienstag war der weiße Polizist Chauvin im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd schuldig gesprochen worden.

Nur einen Tag nach dem Schuldspruch gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd ist in den USA erneut ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Kleinstadt Elizabeth City im Bundesstaat North Carolina, als Beamte einen Durchsuchungsbefehl ausführten, wie der Sheriff im Bezirk Pasquotank, Tommy Wooten, sagte. Einen Tag zuvor hatte ein Polizist im Staat Ohio eine 16-jährige Schwarze erschossen, die Videoaufnahmen zufolge mit einem Messer bewaffnet war.