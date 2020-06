Vielsagendes Schweigen : Trudeau ringt bei Frage zu Trump um Antwort

Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, sprich auf einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Adrian Wyld

Toronto 21 Sekunden lang Stille: was im normalen Leben nicht lang erscheint, wirkt bei einer Pressekonferenz wie eine Ewigkeit. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schwieg am Dienstag genau so lange, bis er auf die Frage eines Journalisten zu US-Präsident Donald Trump antwortete.

Trudeau, der ansonsten sehr schlagfertig ist, kämpfte sichtlich damit, die richtigen Worte zu finden. Die Frage bezog sich auf das Verhalten von US-Präsident Donald Trump bei den Unruhen im Nachbarland.

Der Journalist fragte ihn, was er davon halte, dass Trump mit dem Einsatz des Militärs gegen Unruhestifter drohe und für einen Fototermin am Montag Demonstranten mit Tränengas vertreiben habe lassen, und was es für eine Botschaft senden würde, wenn er das nicht kommentieren würde.

Nach der langen Pause sagte Trudeau schließlich: „Wir schauen alle mit Schrecken und Bestürzung dem zu, was in den Vereinigten Staaten passiert. Es ist Zeit, Leute zusammenzubringen.“ Trump erwähnte er nicht.

(dpa/malu)