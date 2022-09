Südukrainisches Saporischschja : Mindestens 23 Tote nach russischem Angriff auf Zivilisten

Bei einem russischen Angriff in der Südukraine kamen mindestens 23 Menschen ums Leben. Foto: dpa/-

Kiew Bei einem russischen Angriff auf Zivilistenin in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine sind 23 Menschen ums Leben gekommen. 28 weitere wurden verletzt.

Russischer Beschuss auf die Stadt Saporischschja hat nach ukrainischen Angaben 23 Menschen in einem humanitären Konvoi getötet. 28 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte am Freitag der Gouverneur der Region, Oleksandr Staruch, mit. Dies sein Zivilisten gewesen, die „Schlange standen, um in derzeit besetztes Gebiet zu gelangen“, schrieb der ukrainische Regionalgouverneur im Online-Dienst Telegram.