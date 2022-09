Nord Stream 1 und 2 : Schwedische Küstenwache entdeckt viertes Leck an Ostsee-Pipelines

Stockholm Die schwedische Küstenwache hat ein viertes Leck an den Nord-Stream-Pipelines entdeckt. Ein Sicherheitsexperte vermutet, dass Russland hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt steckt.

An den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ist ein weiteres Leck entdeckt worden. Das insgesamt vierte Leck an den Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 trat vor der Südküste Schwedens auf, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT am Donnerstag meldete. Die schwedische Küstenwache sagte der Nachrichtenagentur, sie habe ein Schiff vor Ort. Alle vier Lecks befinden sich in internationalen Gewässern, zwei nahe Schweden und zwei nahe Dänemark. Der Sprecher der Küstenwache, Mattias Lindholm, sagte, zwei Lecks befänden sich vor der Küste Dänemarks und zwei vor der Schwedens.