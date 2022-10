Berichte : Russland setzt offenbar massive Deportation von Ukrainern fort

Menschen erhalten humanitäre Hilfe an einem Verteilungspunkt in dem von Russland annektierten Gebiet Donezk (Symbolbild). Foto: dpa/Andriy Andriyenko

Washington/Kiew/Moskau Neben den militärischen Angriffen auf das Kerngebiet der Ukraine setzt Moskau offenbar auch auf ethnische Säuberungen: Einem Bericht zufolge setzt Russland seine massiven Deportationen von Ukrainern in den besetzten Gebieten nach Einschätzung unabhängiger Experten fort.

Die russischen Behörden hätten offen zugegeben, Kinder aus den besetzten Gebieten der Ukraine zur Adoption an russische Familien auf eine Weise zu vermitteln, die einen Verstoß gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes darstellen könnte, schrieb die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) mit Sitz in Washington am Samstagabend.