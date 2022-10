Xi Jinping im Fokus : Was beim Kommunisten-Parteitag in China passieren wird

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Foto: dpa/Li Gang

Peking Die Welt blickt am Wochenende nach China, wo zum 20. Mal der Parteikongress stattfinden wird. Welche Themen dort behandelt werden, und welche Personen im Vordergrund stehen.

Noch ehe der 20. Parteikongress am Sonntag beginnt, steht dessen Ausgang im Grunde fest: Xi Jinping wird nach zwei Amtszeiten weitere fünf Jahre an Chinas Spitze stehen. Alles andere wäre eine regelrechte Sensation. Das belegt allein schon der Personenkult um den 69-Jährigen, der in den letzten Jahren nordkoreanische Ausmaße angenommen hat: In der offiziellen Staatspropaganda lässt sich nicht im Entferntesten erkennen, welcher Politiker ein potenzieller Nachfolger für Xi sein könnte.

„Ganz egal wie der Parteikongress ausgeht, ich bin mir sicher, dass Xi Jinping die einzige richtungsweisende Stimme für den politischen Kurs bleibt", sagt auch China-Experte Christopher K. Johnson, der seit über drei Jahrzehnten die Politik des Landes beobachtet und jahrelang als Analyst der CIA gearbeitet hat: „Seit Xi Jinping an der Macht ist, hat er stets eine Atmosphäre der Dringlichkeit, ja sogar der Krise hergestellt, um seine Macht zu rechtfertigen.“

Was passiert beim Parteitag in China?

Dennoch gilt es, bei der sechstägigen Großveranstaltung in der Großen Halle des Volkes genauer hinzuschauen. Wenn Chinas Parteiführung am 22. Oktober ihr neues Zentralkomitee bestimmt, kann es durchaus sein, dass Xi gewisse Konzessionen eingehen wird müssen – etwa, wenn der Premierminister, der sich traditionsgemäß um die Ausgestaltung der Wirtschaft kümmert, von einem Pragmatiker statt dogmatischen Ideologen besetzt wird. Eben jemanden, wie er in der Tradition des noch amtierenden - und wahrscheinlich scheidenden - Premier Li Keqiang steht.

"Gendern" ist bei einem Text über die Polit-Führung der Volksrepublik im Übrigen nicht notwendig: Auch wenn über ein Viertel der Parteitagsdelegierten Frauen sind, ist die Spitze der KP traditionell in männlicher Hand.

Das sind Xi Jinpings größte Herausforderungen

Was diese den nächsten Tagen entschieden wird, bestimmt maßgeblich den Kurs des Landes der nächsten Jahre – und damit indirekt auch die internationale Politik. Die Volksrepublik China steht ohne Frage derzeit vor gewaltigen Herausforderungen: Noch immer hat die Regierung keine Exit-Strategie für ihre wirtschaftlich desaströse „Null Covid“-Politik in Aussicht gestellt, die Immobilienkrise ist längst noch nicht ausgelotet, und am Horizont wartet bereits der demografische Wandel, der unweigerlich den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes drosseln, möglicherweise gar zum Stillstand bringen wird.

Warum ist der Parteikongress in China eine Zäsur?

Warum der 20. Parteikongress nun als historische Zäsur in die chinesische Geschichte eingehen wird, hat vor allem mit Xis eingangs erwähnter dritten Amtsperiode zu tun. Nachdem Staatsgründer Mao Zedong die Volksrepublik gegen Ende seines Lebens in ein tiefes Chaos stürzte, entschied die Parteiführung unter Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping Anfang der 80er Jahre, dass sich die Geschichte nicht mehr wiederholen dürfe. Man führte eine Amtszeitbegrenzung auf zweimal fünf Jahre ein, die nun erstmals von Xi durchbrochen wird.

Will Xi Jinping bis zu seinem Lebensende regieren?

Ob der 69-Jährige möglicherweise darüber hinaus bis an sein Lebensende zu regieren gedenkt, kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. Doch Fakt ist: Innerhalb der ersten Jahre seiner Amtszeit hat Xi Jinping in atemberaubender Geschwindigkeit seine Macht konsolidiert – auch mit Hilfe einer beispiellosen Anti-Korruptions-Kampagne, die über 100.000 Funktionäre hinter Gitter brachte.

Des weiteren hat Xi seine eigene ideologische Gedankenlehre etabliert, welche unter anderem auch an den Schulen als Unterrichtsfach gelehrt wird. Wie seit Jahrzehnten nicht mehr wird das Staatsoberhaupt zudem auch in den Propagandamedien als alleinherrschender Alleswisser präsentiert, von dessen Genialität das Wohl des Landes abhängt.

Doch der immense Persönlichkeitskult birgt immense Risiken für das Reich der Mitte, in dem immer mehr das Wort eines einzigen Mannes gilt. Beim sturen Festhalten an der „Null Covid“-Strategie lässt sich dies ganz deutlich beobachten, ebenso bei den dogmatischen Wirtschaftsmaßnahmen, die politische Kontrolle über Wachstum setzen. Nicht zuletzt droht Xi aktuell mit seiner engen Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, nach den USA nun auch noch Europa als Partner zu verprellen.

Doch Möglichkeiten zur Kritik und Kurskorrektur sind in dem zunehmend repressiven Klima in der Öffentlichkeit vollends Tabu. Doch auch hinter verschlossenen Türen - darauf deuten alle Indikatoren hin - gibt es keine wirkliche Pluralität der Meinungen mehr. Nur selten meldet sich an den Seitenlinien alle paar Monate ein Akademiker zu Wort, der gegen zu viel Nationalismus oder Dogmatismus warnt.